قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي لمراسم افتتاح «العودة للجذور»، أعطى صقلًا للمبادرة.

وأضافت وزير الهجرة، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، الجمعة، أن نتائج المبادرة ظهرت بسرعة، قد بدأت ليلة الافتتاح من خلال توقيع عدد من الاتفاقات، من بينها توقيع اتفاقية توأمة بين محافظتي الأقصر والإسكندرية، متابعة أنه سيتم إنشاء خط طيران مباشر بين المحافظتين.

وتابعت أن غرفة التجارة الإسكندرية أقامت منتدى اقتصادي تجاري على هامش فعاليات مبادة إحياء الجذور، وشارك فيه عدد من رجال الأعمال اليونانيين والقبارصة وممثلين من غرف التجارة هناك.

وعن البرنامج السياحي للوفد اليوناني القبرصي، ذكرت أنه تم زيارة الأهرامات اليوم، معقبة: «بدأنا بزيارة الإسكندرية وهي موطن رأس الغالبية منهم، واليوم تم زيارة الأهرامات، وهي تمثل لهم الكثير، وغدًا سيكون هناك زيارة لشرم الشيخ ودير سانت كاترين».

ونظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، اليوم الجمعة، زيارة للأهرامات للوفد القبرصي اليوناني وذلك في إطار مبادرة «العودة للجذور» التي تدشنها مصر للاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أراضيها.