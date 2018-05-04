تعاون بين هبة طوجى ودار أوبرا مصر بقيادة الرحبانى

أعلنت دار أوبرا مصر، أنه تم الاتفاق على تقديم عدة حفلات للفنانة هبة طوچى بقيادة الموسيقار أسامة الرحبانى، وإحياء المسرح الغنائى من جديد من خلال تقديم عدة مسرحيات غنائية من التراث بشكل جديد، للارتقاء بالذوق العام فى الفن والغناء والمسرح.

كانت دار أوبرا مصر كرمت الموسيقار اللبنانى أسامة الرحبانى والفنانة هبة طوچى والشاعر نادر عبدالله، والأستاذ أحمد أبواليزيد، عن أغنية «سلم على مصر» التى تستهدف دعم مصر ومكانتها بين أشقائها العرب، وحققت انتشارا واسعا منذ طرحها.

حضر التكريم الاستاذ عاصم المنياوى المستشار الفنى لاتحاد المنتجين العرب، والدكتورة غادة جبارة العميد السابق لمعهد السينما، والدكتورة سحر الدالى من جامعة مصر، وخالد الطوخى رئيس مجلس امناء جامعة مصر.

كانت المطربة اللبنانية هبة طوجى، أقامت أولى حفلاتها بالقاهرة مساء الإثنين الماضى، برعاية «الشروق»، وسط إقبال كبير من الجمهور الذى حرص على الوجود للاستمتاع بالحفل.