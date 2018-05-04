بيطري جنوب سيناء: الحملة القومية التابعة لوزارة الزراعة فحصت 4674 حيوانا على مدار أسبوع

أكد الدكتور محمد فاروق مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء أن اجمالي حالات الفحص التي قامت بها الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين بالمحافظة والتى أطلقتها وزارة الزراعة على مدار أسبوع بلغت 4674 حالة من الأغنام والإبل والأبقار.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطرى عبر تصريحات صحفية أن القافلة قامت على مدار أسبوع بتحصين 1456 من الأغنام بكلوستريديا أنتيروباك و 414 بكلوستريديا نيموباك كما قامت بعلاج 1544 رأس من الأغنام أمراض باطنة و418 طفيليات داخلية و148 طفيليات خارجية.

كما قامت باجراء الكشف علي 43 رأس من الأبقار باطنة و189 طفيليات داخلية و92 طفيليات خارجية كما تم الكشف باطنة علي عدد 38 من الإبل و22 طفيليات داخلية و4 طفيليات خارجية بالاضافة الي اجراء الفحص التناسلي علي 135 رأس من الأبقار و171 رأس من الأغنام، بقرى مراكز الطور، سانت كاترين، وشرم الشيخ، حيث قامت بكافة إجراءات الكشف والفحص والجراحات، وتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة بالمجان لصغار المربيين بقرى المحافظة.

وأشار إلأى أن القافلة جابت قرية الجبيل والوادي بمدينة الطور وقريتي الطرفة والجوف بمدينة سانت كاترين وقريتي الرويسات وكيت بشرم الشيخ كما عقدت القوافل ندوات إرشادية في التخصصات المختلفة فيما يخص التناسل والتخلفات التناسلية وجراحات التناسل والفحص بالسونار وكذلك التلقيح الاصطناعي في الأغنام والماعز وأيضا الأمراض التناسلية والتأثير المناعي على التناسل في الحيوان.

كما تم تنفيذ برامج تدريبية للأطباء البيطريين بالمحافظة على كيفية الرعاية الصحية والتناسلية للأغنام والماعز والأبقار والإبل.