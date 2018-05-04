مقتل 4 من الجيش الليبي إثر انفجار لغم جنوب درنة

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أعلن مصدر عسكري، مقتل أربعة عناصر من قوات الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب، إثر انفجار لغم بإحدى المركبات في محور الحيلة جنوب درنة شرقي ليبيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المصدر العسكري، الذي لم يتم تسميته، لموقع "بوابة الوسط" الإخباري.

كان مصدر محلي أكّد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين وحدات الجيش المتمركزة جنوب مدينة درنة مع عناصر "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".

وقال المصدر، إن"الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة جرت في منطقة الظهر الحمر ومنطقة الحيله جنوب مدينة درنة".

وتخضع مدينة درنة لسيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها"، لا تعترف بأيٍّ من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب، يفرض حصارا خانقا على مدينة درنة لتطهيرها من "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".

وتحول الجيش إلى درنة بعد تطهير مدينة بنغازي في منتصف العام الماضي ما يسمى "مجلس شورى ثوار بنغازي".