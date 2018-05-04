قال الفنان الأردني، إياد نصار، إنه يشارك في مسلسل أمريكي «The Looming Tower» مكون من 10 حلقات، ساهم في ثلاثة منهم، موضحًا أنه من تأليف كاتب صحفي أمريكي مهتم بالشرق الأوسط وعلى معرفة بالثقافات العربية بشكل عام.



وأضاف «نصار»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، الخميس، أن أحداث المسلسل تدور عن وقائع 11 سبتمبر التي تم استهداف فيها مركز التجارة الدولي بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية، عام 2001.



وكشف أنه يقوم بدور ضابط يمني، مؤكدًا بُعد المسلسل عن الشخصيات الإرهابية النمطية، إضافة إلى تناوله الأحداث كما هي، والأسماء الخاصة بها، حسب قوله.



وتابع أن أحداث المسلسل موضوعية جدًا وتأتي في إطار التحدث عن الفجوة والتنافس بين جهازي وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزارة العدل الأمريكية، وهو ما شجعه على المشاركة في هذا المشروع، حسب قوله.



