وفاة زعيم المعارضة في موزمبيق ألفونسو دلكاما عن 65 عاما

توفي زعيم المتمردين السابق وزعيم المعارضة في موزمبيق، ألفونسو دلكاما، يوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاما، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



ولفظ زعيم حزب «رينامو» المسلح أنفاسه الأخيرة في مخبئه بجبال جورونجوسا بوسط البلاد، قبل وقت قصير من نقله بطائرة مروحية إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج، وفقا لما قاله الرئيس فيليب نيوسي لمحطة تلفزيون (تي.في.إم) الرسمية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن دلكاما أصيب بأزمة قلبية.



وقاد دلكاما المتمردين ضد حزب فريليمو الحاكم في الحرب الأهلية خلال ثمانينيات القرن الماضي.



وبموجب اتفاق سلام عام 1992 تحول "رينامو" إلى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لكنه أعاد إطلاق الأعمال القتالية في عام 2013 ، متهمًا فريليمو باستبعاد المعارضة من السلطة السياسية والاقتصادية.



وتوصل الجانبان إلى اتفاق هدنة في أواخر عام 2016.



وظل دلكاما في الغالب في مخبئه منذ ذلك الحين، لكنه كان ينوي منافسة نيوسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.