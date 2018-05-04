الداخلية: مقتل 3 أشقاء متورطين في واقعة استشهاد رقيب شرطة بالقليوبية

أعلن مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن مقتل 3 من المتورطين في واقعة استشهاد رقيب شرطة من قوة مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية بتاريخ 30 أبريل الماضي، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.



وأوضح مسئول المركز، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، الخميس، أنه في إطار الجهود الأمنية لتحديد أماكن اختباء وضبط المتورطين في واقعة استشهاد رقيب شرطة من قوة مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية بتاريخ 30 أبريل الماضي، وعقب تقنين الإجراءات، قامت عدة مأموريات شارك فيها قطاع الأمن العام والأمن المركزي ومديريتا أمن القليوبية والجيزة لاستهدافهم بأماكن اختبائهم، وحال استشعارهم بوصول القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم مما أسفر عن مصرعهم.



وأضاف أن العناصر هي كلٍ من: صبحي سلامة أحمد عبد الحميد (عاطل - محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه وبالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في جنايتي "مخدرات، سلاح"، بمركز القناطر الخيرية، والسابق اتهامه في أربعة قضايا "مخدرات، سلاح" بالمركز)، عُثر بجواره على (طبنجة حلوان وبخزينتها 3 طلقات و5 فوارغ لذات العيار) وشقيقه، سيد (عاطل -مطلوب ضبطه وإحضاره في جناية مخدرات بالمركز -والسابق اتهامه في قضية "مخدرات" بالمركز)، عُثر بجواره على (بندقية خرطوش وبخزينتها 3 طلقات و6 فوارغ لذات العيار).



وضمت قائمة العناصر شقيق آخر لهما وهو محمد (مسجل جنائي -هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير أثناء قضاء تنفيذ العقوبة في القضية رقم 11335/2009 جنايات مركز القناطر الخيرية مخدرات" محكوم عليه بالمؤبد في 3 جنايات "قتل وسلاح ناري ومخدرات" وبالسجن 13 سنة في جنايتي مخدرات بالمركز والسابق اتهامه في 11 قضية "مخدرات، سلاح")، عُثر بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة و6 فوارغ لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.