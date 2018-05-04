ختام بطولة هليوبوليس الدولية لذوي القدرات الخاصة في ألعاب القوي

اختتمت مساء اليوم الجمعة بطولة هليوبوليس الدولية لذوي القدرات الخاصة في ألعاب القوي والسباحة وتنس الطاولة والتي جرت منافساتها خلال الفترة من 3 الي 4 مايو الجاري.

حيث أناب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير في حضور حفل ختام البطولة التي شارك فيها لاعبين ولاعبات من عدة دول عربية: السعودية و الكويت و لبنان و البحرين و العراق إلى جانب عدد من الفرق المصرية التي تمثلها اندية الجزيرة والمعادى و وادى دجلة و سبورتنج و الزمالك إلى جانب نادى هليوبوليس منظم البطولة.

حضر التكريم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنه البارالمبية والفنانة بسمة والاعلامية ريهام سعيد ومجلس ادارة النادي.