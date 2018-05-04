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ختام بطولة هليوبوليس الدولية لذوي القدرات الخاصة في ألعاب القوي

الشروق
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 9:59 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 9:59 م

اختتمت مساء اليوم الجمعة بطولة هليوبوليس الدولية لذوي القدرات الخاصة في ألعاب القوي والسباحة وتنس الطاولة والتي جرت منافساتها خلال الفترة من 3 الي 4 مايو الجاري.

حيث أناب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير في حضور حفل ختام البطولة التي شارك فيها  لاعبين  ولاعبات من عدة دول عربية: السعودية و الكويت و لبنان و البحرين و العراق إلى جانب عدد من الفرق المصرية التي تمثلها اندية الجزيرة والمعادى و وادى دجلة و سبورتنج و الزمالك إلى جانب نادى هليوبوليس منظم البطولة.

حضر التكريم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنه البارالمبية والفنانة بسمة والاعلامية ريهام سعيد ومجلس ادارة النادي.


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