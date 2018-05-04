شيكابالا يودع الرائد بضمان بقائه في الدوري السعودي

ضمن فريق الرائد البقاء في الدوري السعودي للمحترفين ، بعد تغلبه على فريق الكوكب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إياب ملحق الصعود والهبوط للمسابقة.

وصنع شيكابالا هدف فوز الرائد على الكوكب في الدقيقة 52 بعد ضرب مصيدة التسلل كرة وصلته على الجبهة اليمنى ثم مرر عرضية إلى تراباي أديسون الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف.



ويدين الرائد بالفضل في هذا الفوز للاعبه إديسون تاراباي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.



وفشل فريق الكوكب في تعويض خسارته أمام الرائد في مباراة الذهاب 1 / 4 ليتمكن الرائد من البقاء في دوري المحترفين فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.



يذكر أن الرائد خاض هذا الدور بعدما احتل المركز قبل الأخير في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم برصيد 24 نقطة، في حين لعب الكوكب، اللقاء عقب حصوله على المركز الرابع في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان (دوري الدرجة الأولى) برصيد 50 نقطة.