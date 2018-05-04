مفيد فوزي ينفي هجومه على محمد صلاح وزوجته

نفى الإعلامي مفيد فوزي، هجومه على محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وزوجته، قائلًا إنه لم ينتقد الأخير نهائيًا وكل ما أثير شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه لم يكن يعلم أن «صلاح» متزوجًا ولديه ابنة تحمل هذا الاسم الجميل «مكة»، واصفًا إياه بأنه شخص خلوق ويساعد الآخرين، واستهدافه أمر خاطئ.

وأكد أن «صلاح» أسعد المصريين وهو ليس بالأمر السهل، ويعمل أيضًا لصالح بلده وأهله في السر، مطالبًا مقدمة البرنامج الذي يحل ضيفًا فيه، بعرض أي مستندات أو منشورات تم نشرها عبر أي وسيلة إعلامية تتضمن هجومًا منه إلى الأخير.

وواصل حديثه: «أحيانًا يتم البحث عن الأشخاص المؤثرين في المجتمع لاصطيادهم، ولكن ذلك اصطيادًا غبيًا لأنه اختلاق لشيء من العدم، ولا يستند إلى أدلة»، حسب تعبيره.