شون وصوامع الوادي الجديد تتسلم أكثر من 18 ألف طن قمح من المزارعين

أكد المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، أنه تم توريد 18620 طن قمح بشون ومراكز استلام القمح على مستوى المحافظة، حيث تم توريد 11474 طن قمح للصوامع، و6355 طن لشون البنك الزراعى المصرى، و741 طن بهنجر مدينة الخارجة، وتم صرف جميع المستحقات المالية للموردين والمزارعين بواقع 15 مليون جنيه من البنك الزراعى المصرى.

وقال: "هذا العام لا يوجد أى تزاحم من جانب الموردين والمزارعين فى ظل استقبال المحصول فى 8 شون فى مدينة موط وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، وشونة مدينة باريس، وشونة مدينة بلاط، وشونة مدينة الفرافرة، وشونة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، وهنجر بمدينة الخارجة، وشونة منطقة البساتين مدينة الخارجة، إضافة إلى صومعة منطقة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وسط عدم توقف عمليات الاستلام خلال العطلات الرسمية لضمان الحصول على القمح بشكل مستمر حتى انتهاء فترة التوريد".