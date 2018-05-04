وزيرة الثقافة تنعى رائدة الغناء الشعبي جمالات شيحة

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، رائدة الغناء الشعبي جمالات شيحة، التي وافتها المنية أمس الخميس عن عمر يناهز الـ85 عامًا، وقالت إن الغناء الشعبي فقد رمزًا مبدعًا نجح في تشكيل جزء من ملامحه.



يذكر أن الفنانة الراحلة جمالات شيحة إحدى أشهر نجمات الغناء الشعبي في مصر، بدأت نشاطها الفني في السادسة عشرة من عمرها بعد أن اكتشف موهبتها الراحل زكريا الحجاوي، قدمت مجموعة ضخمة من الأغاني والمواويل منها على ورق الفل، أنا شرقاوية، رسيني يا ساقية عذاب، على بلد المحبوب، وغيرها من الأعمال التي ستظل علامات بارزة في هذا المجال.