وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض اعتذار عباس عن تصريحاته بشأن اليهود

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة، اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تصريحاته بشأن اليهود.

وكتب ليبرمان كتب على تويتر: "عباس هو منكر للمحرقة (الهولوكوست)، ورسالته للدكتوراه عن إنكار الهولوكوست، ثم نشر كتابا عن إنكار الهولوكوست، هكذا يجب معاملته. اعتذاراته غير مقبولة"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

كان عباس قد اعتذر اليوم عن تصريحات، في افتتاح اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يوم الاثنين الماضي، قال فيها إن الاضطهاد التاريخي لليهود في أوروبا يرجع إلى سلوكهم فيما يتعلق بالربا والبنوك، وليس إلى لديانتهم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم أيضا عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية.

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