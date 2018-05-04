حماس كبير في المران الأساسي للمصري استعداداً ليونياو دو سونجو

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الاستاد مرانه الأساسي استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة للفريق والتي تجمعه بنظيره فريق يونياو دو سونجو بطل موزمبيق فيالجولة الأولى من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد المصري.



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين حرص المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن خلال المران على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق سونجو.

واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من الجهاز الفني الذي حرص على تنبيه اللاعبين بتوخي الحذر عند الالتحامات في التدريب خوفاً من اصابة أي من اللاعبين نتيجة للحماس الكبير الذي يخوض به اللاعبين المران.