عبد الحفيظ يطالب بتطبيق تقنية الفيديو في دوري الأبطال

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب تعادل فريقه أمام الترجي التونسي 0-0 مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية أن الأخطاء التحكيمية في البطولات الأفريقية أصبحت مكررة وخاصة في الأدوار الهامة، وأنه لا بد من تطبيق تقنية الفيديو حتى لا تتأذى الفرق من الأخطاء التحكيمية.

وتابع مدير الكرة بالأهلي أن التعادل أمام الترجي في الإسكندرية غير مرضي في بداية المشوار الأفريقي، لكن أمام الفريق 5 مباريات اخرى لتجميع النقاط والتأهل للدور المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي تأثر بغياب عدد كبير من المصابين وصل إلى 9 لاعبين وهو ما أثر بشكل كبير في أداء الفريق ونتيجة المباراة، مضيفا أن اللاعبين لم يقصروا وقدموا مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني.