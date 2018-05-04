هزيمة الزمالك تقرب الأهلي من لقب دوري محترفي اليد

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تعرض فريق كرة اليد رجال بالزمالك لهزيمة مفاجأة أمام هليوبوليس بنتيجة 35-34 مساء اليوم الجمعة فى إطار الجولة قبل الأخيرة من نهائيات من دورى المحترفين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 28 نقطة قبل مبارة الفريقين الحاسمة في السادسة مساء غدا السبت.
ويتوج الأهلي بلقب الدوري في حالة فوزه أو تعادله، وفي حالة فوز الزمالك تقام مباراة فاصلة بين الفريقين خلال 72 ساعة لتحديد بطل الدوري.
ويسعى الأهلي حامل اللقب للحفاظ على بطولة الدوري والثأر من هزيمته أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.