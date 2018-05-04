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أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل وردة الخميس المقبل

كتبت - هدى الساعات: 
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 3:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 3:33 ص
تنظم دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أجمل أغنيات وردة منها: «ليل ياليالي» بأداء المطربة دعاء رجب، و«طبعا أحباب» أداء يمنى حسن، «حرمت أحبك» أداء ميادة وسوف، «ليالينا» أداء بسنت الزهيري، وتختتم المطربة مروة حمدي الحفل بمجموعة مقتطفات لأجمل أغاني الفنانة الراحلة.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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