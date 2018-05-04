تأسيس شركة زراعية مساهمة من الشباب ضمن مشروعات الظهير الزراعي بالخارجة

أكد مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد اليوم الجمعة، عن تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشروع الظهير الزراعى بقرية المنيرة، حيث تم تأسيس الشركة الأولى من الشباب المتقدمين للحصول على أراضى بمشروع الظهير الزراعى بقرية المنيرة، وجارى تشكيل شركة ثانية ليصبح بقرية المنيرة شركتى مساهمة للمشروع الزراعى الذى يعد توسعات بظهير كل قرية.

وقال إن المشروع يتضمن توزيع 5 أفدنة على كل شاب بإجمالي 80 شابا ممن انطبق عليهم الحصول على الأرض لزراعتها بالقرية، بعدما أطلقت المحافظة فى ديسمبر 2017 مشروع الظهير الزراعى لاستصلاح وزراعة أراض جديدة بجميع القرى لتوفير فرص عمل للشباب من خلال الأسهم وإشراف الجمعيات الزراعية.