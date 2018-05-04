أعلن رئيس جامعة المنيا، د. جمال الدين علي أبو المجد، فتح باب التقدم للترشح لرئاسة الجامعة، في يوم السبت، الموافق 12 مايو الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس، الموافق 17 من نفس الشهر، وذلك طبقًا للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية.

جاء ذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 1460 في 22/4/2018 بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وذلك طبقا للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2018.

وسيتم إعلان قائمة المتقدمين في الخميس، الموافق 17 مايو، ويفتح باب تلقى الطعون يومى السبت 19 مايو، والأحد 20 مايو، وتعلن القوائم النهائية للمتقدمين يوم الإثنين، 21 مايو الجاري، لتستمر أعمال لجان الفحص وتسليم نماذج التقييم من الثلاثاء 22/5 وحتى الأربعاء 28/5، ويتم عرض البرامج ومقابلة المرشحين وإعداد التقارير النهائية بدءًا من الثلاثاء 25 مايو، وحتى الإثنين 4 يونيو المقبل.