قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن المجلس الوطني الفلسطيني أنهى أعماله مساء أمس بنجاح، وقرر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد، متابعًا أن البيان الختامي للمجلس أكد على الثوابت الفلسطينية والوطنية التي أقرها المجلس من قبل في 1988 بالجزائر، وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية ودورها الذي يحمل الحلم الفلسطيني.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الجمعة، أن البيان أكد أيضًا على أنه لا سلام في وجود الاحتلال، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل الفلسطيني لإنجاز المشروع الوطني بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار إلى تأكيد البيان على استمرار التحرك لتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، وضرورة إعادة قراء العلاقات بين فسلطين وإسرائيل في ضوء المستجدات السياسية التي تطرأ على أرض الواقع من خلال الاشتباك السياسي بين الدولتين.

وذكر أن المجلس الوطني رفض ما يسمى بصفقة القرن، كما رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس وكل إجراءات ديسمبر، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة المقاومة الشعبية السلمية خلال الفترة الحالية للضغط لتحقيق كافة المطالب الفلسطينية.