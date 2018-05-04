﻿صالح ونسمة والمولوية والوديدي وبن علي في سهرات الأوبرا الرمضانية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، 42 حفلا فنيا متنوع فى شهر رمضان بمشاركة فرق خمس دول عربية وإسلامية تقدم فنونها وتراثها ومنها أندونسيا ، البوسنة والهرسك ، تونس ، فلسطين ، السودان.

كما تشارك الأوبرا سفارة أرمينيا إحتفالها بمرور 100 عام على استقلالها ويتزين المسرح المكشوف لاستقبال السهرات الرمضانية بـ16 حفلا تجمع ما بين الطرب والانشاد الديني والغناء الصوفي والموسيقي الروحانية وبعض التجارب فنية متفردة للشباب ومنها: (مدحت صالح – نسمة عبد العزيز – وفرق الرضوان للأنشاد الصوفي – مجموعة الحضرة – حازم شاهين وفرقتة – الأخوة ابو شعر – ايامنا الحلوة – الشيخ ايهاب يونس لانشاد الصوفي والتراثي – دينا الوديدى – فريق بساطة – المولوية المصرية للفنان عامر التوني – فرقة الجنوبي النوبية بقيادة محمود الشرقاوي – على الهلباوي – تجربة فنية جديدة يقدمها الموسيقار فتحى سلامة مع الشيخ محمود التهامي – رسالة سلام للفنان انتصار عبد الفتاح – المغنية التونسية غالية بن علي).

وعلى التوازي تواصل دار الأوبرا ختام عروض موسمها السنوى على مسارحها الكبير والجمهورية ومعهد الموسيقي العربية واوبرا الاسكندرية ودمنهور بـ21 حفلا آخر لأوركسترا القاهرة السيمفونى وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية و الفرقة القومية العربية للموسيقي ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة – فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي - الانشاد الديني.