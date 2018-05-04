علق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس في مصر الفترة الحالية، قائلًا إن هذه هي سمات فصل الربيع، الذي يمتاز بالموجات الحرارية المرتفعة المصحوبة بنشاط للرياح.

وأضاف رئيس «الأرصاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الجمعة، أن الموجة الحارة بمعظم الأنحاء ستنكسر مع نهاية اليوم على الوجه البحري والقاهرة، لافتًا إلى انكسارها على السواحل الشمالية الغربية.

وتابع أن الموجة الحارة ستنكر غدًا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، مضيفًا أنه سيصحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة.

وأشار إلى توقع الهيئة بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، من مرسى مطروح حتى الإسكندرية.