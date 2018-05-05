معتز الدمرداش: الأطفال يعرفونني بـ«الراجل اللي طلع مع حزلقوم»

قال الإعلامي معتز الدمرداش، إنه يشتهر بدوره في الفيلم السينمائي «لا تراجع ولا استسلام»، من بطولة الفنان أحمد مكي، ماجد الكدواني، دنيا سمير غانم، داخل عالم الأطفال.

وأضاف «الدمرداش»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، «عيال كتير لما بتشوفني تقول الحقي يا ماما، الراجل اللي طلع مع حزلقوم أهو»، معقبًا: «يعني كل اللي عملته في الإعلام ده كأني معملتش حاجة».

وبعد مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد «قسطي بيوجعني»، أكد أنه بإمكانه تجسيد دورا رومانسيا، معربًا عن أمنياته مشاركة الفنانة منى زكي التي يحترمها كثيرًا ويعجب بأدائها بشكل كبير، في عمل رومانسي.

وذكر أنه في حال عُرض عليه إعادة أحد الأفلام الذي شارك فيها والده الفنان والمخرج الراحل نور الدمرداش، سيختار «صغيرة على الحب»، مسترسلًا: «لكن من غير ضرب»، حسب تعبيره الساخر.

يذكر أن الإعلامي معتز الدمرداش، بشارك في الفيلم السينمائي الجديد «قسطي بيوجعني»، مع مجموعة من الأبطال اللامعين؛ هاني رمزي، حسن حسني، المطربة اللبنانية مايا نصري، إدوارد، مصطفى أبو سريع، العمل من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، وإنتاج هاني وليم.