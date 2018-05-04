تحتفل دول كثيرة بالعالم فى 5 مايو من كل عام باليوم العالمى للقابلات (الداية)، حيث اختير موضوع حملة هذا العام «القابلات تقدن الطريق إلى الرعاية الجيدة»، وهو موضوع يتماشى مع التوجه الأول من التوجهات الاستراتيجية الثلاثة للاتحاد الدولى للقابلات، وهى: «الجودة، والإنصاف، والقيادة».

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيانها، إن خدمات الرعاية الصحية للأمهات تعتمد بشكل كبير على الرعاية التى تقدمها القابلات، بما فى ذلك دورهن فى تلبية احتياجات النساء والأسر والمجتمعات المحلية.

ويعد الوصول إلى كل امرأة ومولود جديد بخدمات القبالة أمرا أساسيا لتحقيق الهدف الثالث المتعلق بالصحة ضمن أهداف التنمية المستدامة، ولا خفض وفيات الأمهات والمواليد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتابعت المنظمة: «بينما يسعى المجتمع الصحى العالمى حثيثا صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، فمن الضرورى سد الفجوات فى الموارد البشرية الصحية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء والمواليد وضمان استفادة النساء من خدمات القبالة».

وأوضحت المنظمة أن الرعاية التى توفرها قابلات مدربات تدريبا جيدا ومؤهلات رعاية عالية المردود، وفعالة وميسورة التكلفة ومستدامة، لافتة إلى أن القابلات مبادرات وهن عناصر التمكين والتنظيم، وهمزة الوصل الرئيسية التى تجتذب المرأة إلى نظام الرعاية الصحية فى أكثر الأوقات فاعلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم التقدم المحرز فى خفض عدد الوفيات التى يمكن تجنبها وترتبط بالحمل والولادة وما بعدها، فإن استمرار النجاح فى تحقيق الغايات العالمية وفى مواجهة التحديات الجديدة يتطلب استثمار فى تعليم القابلات وتدريبهن، وينبغى مواجهة القصور فى فهم دور القابلات، والتنافس بين أصحاب المهن المختلفة، وإضفاء الصبغة التجارية غير المقننة على الولادة، من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد وخفض وفياتهم.