القبض على 4 من أنصار نائب بالبحيرة اقتحموا مصنع تدوير للقمامة تابع للمحافظة

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث من القبض على 4 من أنصار نائب بدائرة أيتاى البارود، قاموا باقتحام مصنع تدوير القمامة بمنطقة الطرانة بحوش عيسى المملوك للمحافظة وقاموا بقطع كابل الكهرباء بالمصنع ما أدى لتوقف العمل بالمصنع، احتجاجا على قيام المحافظة بعدم تحرير عقد للنائب لتشغيل المصنع اثر قيامة بالتقدم للمناقصة التى أعلنت عنها المحافظة لتاجير المصنع.

وأحيل المتهمون لنيابة حوش عيسى حيث باشر حمزة الزناتى رئيس النيابة التحقيق بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وأمر بأستدعاء عمال ومدير المصنع لجلسة تحقيق كما أمر بحجز المتهمين على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقى العميد عمرو الطنيخى مأمور مركز حوش عيسى، بلاغا من عمرو عيد شعبان صقر مدير مصنع تدوير القمامة بقيام عدد من أنصار النائب محمد. هـ. أ، باقتحام مصنع تدوير القمامة بالطرانة بحوش عيسى بتحريض من النائب والاحتشاد به وقاموا بسرقة كابل الكهرباء بخط المفروزات بعد قطعة ما أدى إلى توقف المصنع عن العمل.

وتم تحرير المحضر 8021 / 30 / 4 / 2018 جنح حوش عيسى، تم إخطار اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بالواقعة وتمكن ضباط حوش عيسى برئاسة العقيد حازم خيرى مفتش المباحث والرائد أحمد أباظة رئيس المباحث من القبض على 4 من المتهمين داخل المصنع.

ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة الصغرى التابعة لمركز حوش عيسي، هو ملك للمحافظة، مشيرة إلى أنه تم طرح المصنع في ميزايدة علنيه عامة طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وتم تحديد جلسة 11 نوفمبر 2016 و تمت ترسية المزايدة علي المدعو وليد محمد محمد الحناوي بقيمة ايجارية سنوية مليوني و 50 الف جنية لمدة عشر سنوات و تزاد بنسبة 5في المائة اعتبارا من العام الثاني الا انه لم يلتزم بسداد القيمة الايجارية الراسي بها المزاد وبناء عليه تمت مصادرة التامين النهائي وإعادة طرح المصنع لمزايدة مرة أخرى.

حيث تقدم النائب محمد. أ، عضو مجلس النواب عن طريق شركة المصريون قادمون والذي يترأس مجلس إداراتها للمزاد الا انه لم يستكمل التامين الابتدائي طبقا لكراسة الشروط الخاصة بالمزاد ، موضحة انه تم تشكيل لجنة لإدارة المصنع و تشغيله من جديد لصالح المحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة، إننا فوجئنا بقيام النائب بالاستعانة ببعض الإفراد و العمال والاحتشاد داخل المصنع وقيامهم بقطع كابل الكهرباء بخط المفروزات مما أدي لتوقف المصنع عن العمل.

من جانبه نفي النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اتهامات المسئولين بالمحافظة أقتحام مصنع الطرانة لتدوير المخلفات بمدينة حوش عيسى.

وقال الحناوي: "انه سدد 464 ألف جنية قيمة التامين الخاص بمصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة بحوش عيسي، عقب الفوز بالمزايدة التي طرحتها المحافظة للمصنع "، مشيرا الى أن شركة المصريون قادمون هي أول شركة مساهمة يمتلكها الشباب علي مستوي الجمهورية.وأن تواجد العمال بالمصنع جاء لآستكمال أجراءات تسليمة للشركة عقب قيام لجنة من المحافظة بمعاينتة وتسليمه لهم.