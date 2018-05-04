بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يزور مصر منتصف مايو

قال المطران جورج بكر مطران الروم الملكيين الكاثوليك بمصر، اليوم، إن البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، يعتزم زيارة مصر في الفترة ما بين 14 إلى 18 مايو الحالي، لبحث ودراسة بعض المستجدات الكنسية الخاصة بالطائفة.

وسينال البطريرك جواز السفر المصري، كعادة بطاركة الروم الكاثوليك، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيينه ليكون بطريرك للروم الكاثوليك، والممثل القانوني للطائفة.

وحمل القرار الصادر من الرئيس رقم 645 لعام 2017، وتضمنت المادة الثانية من القرار نص: "يمنح البطريرك يوسف العبسي الجنسية المصرية"، وتم نشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية.

وتلك هي الزيارة الثانية للبطريرك إلى مصر.

وجرى انتخاب البطريرك في يونيو الماضي، خلفًا للبطريرك جريجوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، الذي قدم للكرسي الرسولي استقالته.

والعبسي، هو البطريرك رقم 22 للكنيسة الملكية.

والبطريرك الجديد اختار اسم "يوسف الأول" له، وهو من مواليد يونيو 1946، وتابع دراساته في جمعية مرسلي القديس بولس، حيث رُسم كاهنًا في 6 يونيو 1973، بوضع يد البطريرك مكسيموس الخامس.

وتولى عدة وظائف رعوية والتعليم، ثم انتخب أسقفا في الدائرة البطريركية كنائب بطريركي ورئيس أساقفة طرسوس شرفًا من قِبل السينودس في 2001، ثم نال السيامة الأسقفية من البطريرك جريجوريوس الثالث بمعاونة المطران يوحنا منصور والمتروبوليت جوزيف كلاّس في كنيسة القديس بولس في حريصا، ثم عيّن نائبًا بطريركيًا في دمشق 2006.

وتم انتخاب البطريرك بعد حضور ثلثيّ السنودس.