هيئة البترول تطرح مزايدة للتنقيب عن النفط الخام فى الصحراء الغربية والدلتا

• مصدر: المزايدة قد تتضمن استخراج الغاز الصخرى.. وجارٍ الحصول على الموافقات الأمنية

تعتزم الهيئة العامة للبترول طرح مزايدة للتنقيب والبحث والاستكشاف عن الزيت الخام بالصحراء الغربية ودلتا النيل، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة.

وبحسب المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، تعكف الهيئة حاليا على تحديد مناطق المزايدة بحيث يتضمن البحث فى مناطق الصحراء الغربية استخراج الزيت الخام ومناطق أخرى لاستخراج الغاز الصخرى.

ويأتى طرح المزايدات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام، فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للعمل فى مصر بهذا المجال، من أجل إضافة احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الغاز والبترول الخام.

وقال المصدر إن الهيئة تسعى حاليا للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بطرح المناطق.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد طرحت مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول واستغلاله أمام الشركات المتخصصة فى هذا المجال خلال العام 2015، وتضم المزايدة 11 قطاعا للبحث والاستكشاف فى الأحواض الترسيبية منها «5» قطاعات بخليج السويس «شمال شرق أكتوبر وشمال شرق الحمد وشمال شرق رمضان وشرق بدرى وشمال عسران البحرية» و«6» قطاعات بالصحراء الغربية «شمال غرب رزاق وجنوب شرق مليحة وشمال أم بركة وجنوب علم الشاويش وغرب بدرالدين وجنوب شرق سيوة».

وتسعى الهيئة العامة للبترول إلى زيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام لسد لفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من المواد البترولية، حيث أشار عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، خلال الفترة الماضية إلى أن الهيئة قد نجحت فى زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام بنحو 4.3% لتصل إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا مقابل 630 ألف برميل يوميا قبل عام.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فإن وزارته تعتزم طرح مزايدتين عالميتين للنقيب عن النفط والغاز فى البحر المتوسط والبحر الأحمر خلال العام الحالى.

وكانت إيجاس قد طرحت خلال مارس من عام 2015، مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى 12 منطقة بحرية، وتم قبول 4 عروض فى 4 قطاعات بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار، كما تم قبول العرض المقدم من كل من شركتى بى بى الإنجليزية، وإينى الإيطالية للقطاع رقم 4 شمال رأس العش البحرية، والعرض المقدم من الائتلاف المكون من شركات إينى وبى بى وتوتال الفرنسية للقطاع رقم 7 شمال الحماد البحرية، كما تم قبول العرض المقدم من شركة إديسون الإيطالية فى القطاع رقم 12 شمال شرق حابى البحرية، والعرض المقدم من شركة بى بى للقطاع رقم 14 شمال الطابية البحرية.

ويحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فإن وزارته نجحت خلال العام الماضى فى إضافة نحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى إلى الإنتاج المحلى ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث جاءت الزيادة من خلال حقول نورس واتول وشمال الإسكندرية بالإضافة إلى حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية.