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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 9:23 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 9:23 م

أحبطت جمارك مطار القاهرة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المخدرات والأقراص المخدرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكبة أمريكية قادمة من أسبانيا، وبتفتيش حقائبها تبين وجود قطعتين من مخدر الحشيش بوزن 5ر1 جرام و3 جرامات مخدر الماريجوانا و18 جراما من الكوكايين وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة بوزن 250ر2 كيلو جرام.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.


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