عبد الحفيظ: نسعى للفوز دوما وعلاقتنا بالترجي قوية للغاية

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شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي في اللقاء المرتقب بين الفريقين في التاسعة مساء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح: «علاقتنا مع الترجي قوية للغاية والمنافسة بيننا دائما تكون داخل الملعب فقط في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمعنا خارج المستطيل الأخضر».

وشدد عبد الحفيظ على جاهزية فريقه لمواجهة اليوم والتي يرى مدير الكرة بالأهلي أنها مهمة جدا في انطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات.