يعرض نادى السينما الإفريقية فى السابعة مساء غد ــ السبت ــ بسينما الهناجر الفيلم التسجيلى الطويل «ليانا» إنتاج سوازيلاند والولايات المتحدة الأمريكية، للمخرجين آرون كوب وأماندا كوب، وهو الفيلم الفائز بجائزة المسابقة الدولية لأفلام الحريات وحقوق الإنسان كأفضل فيلم تسجيلى طويل، والتى أقيمت ضمن فاعليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر السينمائى.

وتدور أحداث الفيلم حول خمسة أطفال أيتام من سوازيلاند يحولون ماضيهم المؤلم إلى وقود إبداعى، وذلك عبر حكاية خيالية جماعية يرسلون فيها طفلة صغيرة فى رحلة بحث خطيرة فى جو من الخيال والمتعة، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى فاروق عبدالخالق.

نادى السينما الإفريقية يقام فى السبت الأول من شهر كل شهر بسينما مركز الهناجر، وذلك فى اطار التعاون بين مهرجان الأقصر السينمائى برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، وليكون بمثابة نافذة سينمائية على أفلام القارة الإفريقية، وتعريف جمهور السينما فى مصر بمدارس الفن السابع فى القارة السمراء، وذلك إلى جانب الاحتفاء بالأفلام الفائزة بجوائز من مهرجان الأقصر السينمائى.

يذكر أن فيلم «ليانا» فاز بعدة جوائز دولية منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير من مهرجان لوس أنجلوس السينمائى، وجائزة الجرأة الفنية فى مهرجان ديربان والجائزة الكبرى لمهرجان هيرتلاند السينمائى.