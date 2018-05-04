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إعدام 3 أطنان مخللات فاسدة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 2:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 2:17 ص
أعدمت الجهات المختصة في مديرية الصحة بشمال سيناء، كميات من المخللات الفاسدة المعدة للبيع في شهر رمضان.

وقامت اللجنة الصحية بإشراف الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ورئيس مجلس مدينة بئر العبد، بتنفيذ حملة مشتركة وضبط 3 طن من المخللات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد معلومات بأن صاحب أحد المطاعم بناحية بئر العبد يقوم بتجهيز كمية كبيرة من المخللات لشهر رمضان. 

وتم عمل المحضر اللازم مع تقرير مفصل بحالة المضبوطات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والعرض على النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة من التموين والصحة والشرطة لإعدام المضبوطات واستكمال إجراءات المحضر.

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