انتظم الجنوب إفريقي باكاماني؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق مساء اليوم السبت.

وكان اللاعب قد تغيب عن التدريبات الأخيرة دون الحصول على إذن الجهاز الفني، مما دفع محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي لفرض غرامة مالية عليه وفقا للائحة الفريق الداخلية.

يذكر أن محمد يوسف قال إن الساعات المقبلة، ستشهد عقد جلسة مع وكيل أعمال اللاعب لبحث موقفه.

كما شارك وليد سليمان؛ في تدريبات الفريق مساء اليوم بعد تخلصه من الإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها قبل مواجهة الإسماعيلي، حيث أصبح جاهزا لمواجهة المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا بالجهاز الفني مع بداية المران الجماعي مساء اليوم السبت.

وناقش كارتيرون مع الجهاز المعاون عدة أمور فنية يأتي في مقدمتها حسم الأماكن الشاغرة بالقائمة الإفريقية للفريق.

ومن جانبه، انتظم حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعدما خضع لفحص طبي، وأثبت الفحص جاهزيته لخوض التدريبات والمباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وتعافى عاشور من إصابة بكدمة في الركبة تعرض لها مؤخرا في مباراة تاون شيب البتسواني، جعلته يؤدي تدريبات منفردة خلال الفترة الماضية؛ للتخلص من الإصابة.