عشرات الآلاف يحتجون على قانون الدولة اليهودية في تل أبيب

توقع مراقبون، مشاركة عشرات الآلاف في مظاهرة ضخمة في تل أبيب، اليوم السبت؛ احتجاجا على قانون جديد، يعلن عن أن إسرائيل الوطن الحصري لليهود، اليوم السبت.

وقدر أفراد من الطائفة الدرزية، الذين نظموا الحدث تحت شعار «حقوق متساوية لجميع المواطنين» عدد الأشخاص الذين سيشاركون في المظاهرة بحوالي 150 ألفا.

وتتمتع الطائفة الدرزية، التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 120 ألفا بوضع خاص في إسرائيل، منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما تم تجنيدهم في الجيش، بخلاف السكان المسلمين والمسيحيين في إسرائيل.

ويشعر الدروز بالتمييز بشكل خاص ضدهم، من خلال قانون جديد تبنته إسرائيل الشهر الماضي، يعترف بيهودية الدولة، وينص على أن «الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي». و«خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)».

وقالت قناة «كان» التلفزيونية الإسرائيلية، إن ضابطا ثالثا من الدروز استقال من الجيش الإسرائيلي أوائل هذا الأسبوع احتجاجا على القانون.

وينتقد الكثير من الإسرائيليين اليهود القانون، من بينهم الرئيس رؤوفين ريفلين.

وانتقدت الأقلية العربية في إسرائيل، 20% من السكان أيضا القانون، لكن مخاوف الطائفة الدرزية أثارت المزيد من التعاطف من جانب التحالف اليميني الحاكم.