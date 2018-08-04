«زراعة الوادي الجديد»: 18 مزارعا استفادوا من قروض «إحياء البتلو»

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن إجمالي المستفيدين من قرض إحياء مشروع البتلو بالمحافظة 18 مزارعا مربي للماشية بواقع 142 رأس أبقار بإجمالي مليون و945 ألفا، موزعين كالتالي: «4 مستفيدين بـ 40 رأس بقري غرب الموهوب و2 مستفيدين بـ 19 رأس بمدينة موط، و6 مستفيدين بـ 34 رأس بقرية الجديدة بمركز الداخلة، بالإضافة إلى 6 مستفيدين بـ 49 رأس بمركز بلاط».

وقال «المرسي»، إن هناك عدد من المربين تقدموا للمشروع وفي انتظار صرف المبالغ من قبل البنك الزراعي المصري، حيث يبلغ عدد الرؤوس التي تقدموا للحصول على قروض لتربيتها 595 رأسا، بواقع 134 رأس ماشية بالخارجة، و186 رأس ماشية بباريس، و275 رأس ماشية بالفرافرة.

وأشار إلى، أنه تم عرض قوائم المربين المنتظرين على وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي المصري، وسيتم توفير المبالغ المخصصة للقرض.