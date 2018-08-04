تشكيل حركة يسارية جديدة في ألمانيا تسعى لتحقيق أغلبية

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تشكلت حركة يسارية جديدة بقيادة رئيسة كتلة حزب اليسار الألماني زهرا فاجنكنيشت تحمل اسم "يقظة".

وقالت مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية إن الصفحة الرسمية لحركة التجمع اليساري هذه ستبدأ العمل اليوم السبت على شبكة الإنترنت.

وذكرت فاجنكنيشت في تصريحات للمجلة: "هدفنا بطبيعة الحال تحقيق أغلبيات سياسية مختلفة وتكوين حكومة جديدة ذات جدول أعمال اشتراكي".

ومن بين أول الداعمين للحركة ماركو بولوف وهو نائب برلماني اتحادي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكتب بولوف في كلمة مشتركة له كضيف مشارك بالتعاون مع نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" السابقة، أنتي فولمر (وهي من حزب الخضر) والنائبة اليسارية سيفيم داجديلين: "إن الحاجة إلى تغير جذري ضخمة".

وترفض قيادة حزب اليسار بزعامة كاتيا كيبينج وبيرند ريكينجر حركة التجمع اليساري هذه حتى الآن لأنها تخشى أن تجعل الحركة حزب اليسار بلا أهمية.