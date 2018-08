«عناق» بين «متظاهرة منتقبة وشرطية» يشغل الرأي العام في الدنمارك

انتشرت صورة لمتظاهرة دنماركية رافضة لقانون "حظر النقاب" في الأماكن العامة في الدنمارك، وهي تحتضن شرطية في مظاهرة رافضة لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي بعدما أقره البرلمان الدنماركي في مايو الماضي.

القانون الجديد يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو اللحية المزيفة في الأماكن العامة، ويعاقب المخالفين بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي، وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون، والمتظاهرة المنقبة تدعى "آية" وتبلغ من العمر 37 عامًا، شاركت مئات المتظاهرات الرافضات للقانون ضمن تظاهرة انطلقت في شوارع نوربرو، في كوبنهاجن.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الدنماركي أن اندرو كيلي مصور "روتيرز" هو من التقط هذه الصورة، وأصبحت القصة الأكثر قراءة على موقع صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية على الإنترنت بعدما التقت الصحيفة بالمتظاهرة المنتقبة آية، كما ساعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على انتشارها، ولم تنجح أية وسيلة إعلامية في الحصول على تعليق من الشرطية.

وقالت آية لـ"رويترز" قبل المظاهرة إن القانون سيحد من حريتها الشخصية وإن "هذه ليست الدنمارك التي نعرفها..لا أستطيع الخروج عندما أرغب...ولدي أطفال، كيف يمكنني أخذهم من الحافلة والمدرسة والقطار؟ ".

وأضافت المرأة المنقبة أنها بحسب هذا القانون ستكون مجرد سجينة في منزلها، لكنها تفضل أن تكون سجينة عن أن تخلع نقابها.

فيما أخبرت "بوليتيكن" عقب انتشار صورتها وهي تحتضن الشرطية إنها لا تستطيع تذكر أحداث يوم التظاهرة، " لكني أذكر أنني كنت أتحدث مع الشرطية، ثم بكيت فجأة، وكانت لطيفة وودودة معي، وأخبرتني أنها ضد هذا القانون شخصياً ، على الرغم من كونها ضابط شرطة".

وأكدت أن اليوم كان صعبًا للغاية، وأن المتظاهرين كانوا غير آمنين إلى حد كبير، ولم يكونوا يعرفوا ماذا سيحدث لهم ما يمكن توقعه، ولكن ضابطة الشرطة فاجئتهم بسؤالها عما إذا كانوا بخير أم لا، وقدمت لهم الماء.

وذكرت آية أنها كانت لديها مشاعر مختلطة تجاه الشرطية، وأنها كانت تخشى القرب منها لأنه من حقها توقيع الغرامة عليها، فيما شددت السيدة المنقبة على أنها ستستمر في ارتداء النقاب على الرغم من الحظر، بالرغم من أنها لا تتحمل دفع الغرامات.

تفاعل نضال الجابري، أحد المغردين على تويتر مع الصورة قائلًا: "هذه الصورة تخبرنا بأن كل شيء في هذا البلد الذي نريد حمايتها سويًا رائع.. هاتان المرأتان هما كل شيء أؤمن به.. ليس النقاب أو الزي الشرطي..لكننا نحب بعضنا بعضاً عندما يريد الآخرون أن يقلبونا ضد بعضنا بعضاً".





Det her billede, fortæller alt om det fantastiske land vi er fælles om at værne om. Disse to kvinder, er alt det jeg tror på. Ikke niqaben eller uniformen. Men kærligheden til hinanden, når nogen vil have vi skal vende os mod hinanden. pic.twitter.com/UOz0mCYt85