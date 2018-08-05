إسكواش الأهلي يحقق نتائج جيدة في بطولة هونج كونج الدولية

حقق لاعبو و لاعبات النادي الأهلي للاسكواش الذين شاركوا في بطولة هونج كونج الدولية مع المنتخب الوطني عددًا من المراكز المميزة في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 30 يوليو إلي 4 أغسطس.

وأمينة عرفي، لاعبة الأهلي علي المركز الأول تحت ١٣ سنة، دون أن تخسر أي شوط منذ بداية البطولة.

بينما حصل اللاعب محمد مصطفي “حظاظا”، علي المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب اللاعب ناصر عبدالمنعم، فيما نال اللاعب يوسف عبدالفتاح المركز الخامس.

و أكد ناصر زهران رئيس قطاع الاسكواش بالنادي الأهلي والمدير الفني، علي أن جهاز الاسكواش بالنادي دعم صفوفه بالعديد من الصفقات الجديد والتي أثبتت أحقيتها بالانضمام إلي النادي، وحقق اللاعبون و اللاعبات نتائج طيبة و متميزة.