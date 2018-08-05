إنتر ميلان يفوز على ليون في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية

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انتزع فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا من نظيره ليون الفرنسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

ويلتقي إنتر ميلان مع أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في ثالث مبارياته بالبطولة فيما يلعب ليون مع تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة ساسولو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 19 أغسطس الجاري، فيما يستعد ليون لمواجهة أميان يوم 12 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.