رئيس «العليا للحج»: لا صحة لتأخر تأشيرات السفر للسعودية

نفى مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج، ما ألمحت إليه شركات سياحة بشأن التأخر فى إصدار تأشيرات سفر الحجاج، مؤكدا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن إصدار التأشيرات سفر الحجاج يتم وفقا للجدول الزمنى المتبع.

وقال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج، إنه تم استخراج نحو 30 ألف تأشيرة حتى اليوم، موضحا أن القنصلية السعودية بالإسكندرية فتحت أبوابها فى إجازتها الرسمية، اليوم، لإصدار التأشيرات للجوازات التى تم رفضها خلال الأيام الماضية لوجود نقص فى بعض الأوراق، فى محاولة لإلحاقهم بمواعيد رحلاتهم المحددة من قبل، تسهيلا على ضيوف الرحمن لأداء الفريضة.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القنصلية السعودية راعت ضيق الوقت فى سفر الحجاج، كاشفا عن إصدار التأشيرات الخاصة ببرامج الخمس والأربع نجوم بدءا من اليوم.