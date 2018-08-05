زفيريف يفوز على تسيتسيباس ويتأهل لنهائي بطولة سيتي المفتوحة للتنس

تغلب ألكنسدر زفيريف على ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 2 و6 / 4 ليحجز مقعد في المباراة النهائية ببطولة سيتي المفتوحة للتنس المقامة في واشنطن.



وكانت هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين اللاعبين.



ويدخل زفيريف المباراة النهائية المقرر إقامتها غدا الأحد بحثا عن الفوز بلقبه الثاني في البطولة والثالث له هذا العام حيث توج بلقبي بطولتي ميونخ ومدريد.



وسيلتقي زفيريف مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين الأسترالي أليكس دي ميناور ، المصنف الخامس في البطولة، والروسي أندري روبليف، المصنف الثامن.



وكان من المقرر أن يلعب زفيريف مع شقيقه ميشا في دور الثمانية ضمن منافسات الزوجي ولكن الشقيق الأكبر انسحب من المباراة لأسباب شخصية وفقا لما ذكره المنظمون.