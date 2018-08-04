ضبط 10 آلاف عبوة «مناديل وعصير وشيكولاتة» مغشوشين في الإسكندرية

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 10 آلاف و573 عبوة «مناديل، وعصير، وشيكولاتة» غير مطابقين للمواصفات، بحوزة شخصين، وذلك وفقًا لبيان مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، اليوم السبت.

والمقبوض عليه الأول هو المدير المسؤول عن مصنع للمنتجات الورقية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، يدعى «ع.ي.م» 60 عامًا؛ لحيازته 8 آلاف و934 عبوة من المناديل الورقية، غير المطابقة للمواصفات القياسية.

بينما المقبوض عليه الثاني فيدعى «م.ج.ع» 30 عامًا، بائع سلع غذائية، مُقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك غرب المحافظة؛ لحيازته وعرضه للبيع 260 عبوة شراب سريع التحضير، و1375 قطعة شيكولاتة، جميعها منتهية تاريخ الصلاحية.

تحرر عن الواقعة الأولى المحضر رقم 5858 لسنة 2018 جنح قسم شرطة برج العرب، وعن الثانية المحضر رقم 7154 لسنة 2018 جنح قسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.