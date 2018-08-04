«العصار» يلتقي بـ«بكتل الأمريكية» لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم السبت، ستيوارت جونز الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة بكتل الأمريكية والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة وشركة بكتل الأمريكية، حيث تعتبر شركة بكتل من أكبر 5 شركات على مستوى العالم في مجال الإنشاءات.

وأعرب «ستيوارت جونز» الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط بشركة بكتل الأمريكية، عن ثقته في وزارة الإنتاج الحربي لما تتمتع به من إمكانيات تكنولوجية وصناعية كبيرة وبما تتميز به شركة «الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية» من دقة في تنفيذ المشروعات، التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة وبأسعار منافسة، بما يساعد على إقامة شراكة ناجحة مع «الإنتاج الحربي» لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم الدعوة للشركة الأمريكية لإيفاد الفنيين والمتخصصين إلى شركة «الإنتاج الحربي للمشروعات»؛ للتعرف على الإمكانيات والخبرات المتوفرة بها على أرض الواقع بشكل أكثر تعمقا، ولبلورة رؤية مشتركة لأسلوب التعاون المستقبلي.