اندلاع اشتباكات في بلدة انفصالية في إثيوبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية على بلدة تقطنها مجموعة من العرقية الصومالية اليوم السبت، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، في تجدد للتوتر بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية.

ونشرت الحكومة الاتحادية مئات الجنود في جيجيجا، في المنطقة الصومالية الإثيوبية الواقعة بشرق البلاد، حسبما ذكر التلفزيون الإقليمي.

واحتل الجنود مقر الإذاعة الإقليمي، ومكتب الحكومة المحلية ومنزل الرئيس الإقليمي عبدي محمد عمر.

ومن المقرر أن يعقد القادة السياسيون في المنطقة الصومالية الإثيوبية محادثات حول مستقبل المنطقة كجزء من الدولة الاتحادية الإثيوبية.

ولم يعلق عمر ولا الرئيس الإثيوبي أبي أحمد على الواقعة. كما لم يقدم التلفزيون الحكومي الاثيوبي تقارير عنها.

وأذيعت تقارير أيضا عن أعمال نهب واضطرابات في جيجيجا. وتردد أن محتجين أحرقوا كنيسة ونهبوا بنكًا تمتلكه عرقية الأورومو. وأظهرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عربات مدرعة في الشوارع وإطارات سيارات محترقة تسد الطريق. لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى.