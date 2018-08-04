قاض في زيمبابوي يأمر باستمرار حبس 24 من عناصر المعارضة احتياطيا

أمر أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى فى زيمبابوي، اليوم السبت، باستمرار حبس 24 من أعضاء حزب معارض احتياطيا حتى بعد غد الإثنين، عندما توجه إليهم الشرطة الاتهام بارتكاب أعمال عنف على صلة باحتجاج شهدته العاصمة هراري مؤخرا وسقط فيه قتلى.

وكانت مظاهرة قد انطلقت يوم الأربعاء بمشاركة آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة، وطالب المحتجون بإصدار نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت قبل ثلاثة أيام من موعد انطلاق المظاهرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم السبت.

كما تضررت محال تجارية وكذلك تم إضرام النار في عدد من السيارات، قبل أن تطلق القوات الرصاص الحي على الحشد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وطعن زعيم المعارضة الزيمبابوية نيلسون تشاميسا، الذي خسر بفارق ضئيل الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا، على نتيجة الانتخابات.

وحصل منانجاجوا على 8ر50 % من الأصوات، بينما حصل تشاميسا على 3ر44% في أول انتخابات منذ ما يقرب من أربعة عقود لم يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موجابي.