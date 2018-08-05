الزمالك يبدأ استعداداته للقادسية الثلاثاء

يستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد بشكل طبيعي بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وينتظم الفريق في التدريبات غدا بشكل طبيعي على أن يحصل الفريق على راحة يوم الإثنين المقبل على أن يعاود الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا للقادسية الكويتي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس أبطال العرب والتي ستُقام السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف ليحقق الفريق أول فوز له بعد أن تعادل سلبيا في الجولة السابقة أمام بتروجت.