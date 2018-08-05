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احتجاز اثنين من مغني الراب الفرنسيين بانتظار المحاكمة الشهر المقبل

باريس - د ب أ
نشر فى : السبت 4 أغسطس 2018 - 9:38 م | آخر تحديث : السبت 4 أغسطس 2018 - 9:38 م

ذكرت وسائل إعلام فرنسية رسمية، اليوم السبت، أنه جرى إيداع مغنيي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس الحبس الاحتياطي اليوم، وسوف يحاكمان في السادس من سبتمبر بسبب مشاجرة أدت إلى غلق جزء من مطار باريس.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" وغيرها من وسائل الإعلام الفرنسية أنه جرى إيداع تسعة من رفقاء المغنيين البارزين اللذين على خلاف منذ عدة سنوات، الحبس الاحتياطي أيضا.

وصدرت الاوامر بايداعهم السجن خلال جلسة استماع مكتظة بالحاضرين في ضاحية كريتاي بباريس.

وجرى احتجاز المدعي عليهم للاستجواب منذ الشجار الذي وقع مساء الأربعاء ،والذي أدى إلى غلق صالات المغادرة بشكل مؤقت في مطار باريس أورلي.

وأظهرت مقاطع الفيديو عن الواقعة اشتباكا عنيفا بين عدد من الرجال في منطقة التجارة الحرة ، فيما حاول ركاب آخرون الاختباء.


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