837 حاجا فلسطينيا يغادرون معبر رفح لمطار القاهرة

غادرت الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين معبر رفح البري، ظهر اليوم السبت، في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وأكد مصدر مسئول في معبر رفح البري، أن أطقم العمل استقبلت الدفعة الأولى وعددهم 837 من الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة ليل الجمعة وتم إنهاء إجراءات مرورهم، مع توافر جميع الفرق الطبية والإسعاف وتم نقلهم فعليا بحافلات من أرض المعبر إلى مطار القاهرة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة أعلنت أن (3321) حاجا سيغادرون قطاع غزة الجمعة إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، هذا العام، حيث سيغادر في اليوم الأول 837 حاجا، في حين أن اليوم الثاني سيشهد مغادرة 870 حاجا، وفي الثالث 870 حاجا، وفي اليوم الرابع 744 حاجا.

وأصدرت السلطات المصرية قرارا بفتح المعبر أمام الحجاج الفلسطينيين لمدة أربعة أيام متتالية.