كولون يستهل مبارياته في دوري الدرجة الثانية بالفوز على بوخوم

استهل فريق كولون حملته في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بالفوز على بوخوم 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل ماكسيم ليتش، لاعب بوخوم، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه قبل نهاية الشوط الأول ليضع فريق كولون في المقدمة، وأضاف رافاييل تشيتشوس في الدقيقة 60.

وأنهى كولون، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خورخي ميري في الدقيقة، 71 ولكن الفريق تمكن من الصمود في الوقت المتبقي.

وتعرض هامبورج، الذي هبط مع كولون للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الثانية، لهزيمة مفاجئة أمام كيل صفر / 3 أمس الجمعة.