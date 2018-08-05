ننشر أسماء ضحايا ومصابين «أتوبيس الضبعة»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، عن أسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب اتوبيس رحلات الضبعة، والذي كان يقل موظفين عاملين بالبنك الأهلي المصري.

حيث أصيبت 15 سيدة وطفلان، بينما لقي 6 أشخاص مصرعهما، بينهم جثتين مجهولتين، وثلاثة سيدات وطفلة.

حيث استقبلت مستشفى العلمين، عصر السبت، سهير جاد رزق، 50 عاما، القاهرة، وسنيم وصفى محمد، 20 عاما، السويس، وطارق نصر حسن، 51 عاما، الإسماعيلية، وسيف الدين إسامة عبد الحليم، 20 عاما، القاهرة، ورنا مجدي محمود، 21 عاما، القاهرة، ومجدي محمود إسماعيل، 54 عاما، القاهرة، وحبيبة مجدي محمود، 8 سنوات، القاهرة، وإبراهيم علي محسن، 60 عاما، القاهرة، وحنان فاروق عبد السلام، 44 عاما، القاهرة.

ياسمين مجدي محمود، 18 عاما، القاهرة، وشادية عبد اللطيف علي، 60 عاما، وأميرة محمود أحمد، 22 عاما، القاهرة، وأسماء محمد الطيب، 53 عاما، ومحمد رضا محمد السيد، 25 عاما، القاهرة، وصفاء محمد حامد، 47 عاما، القاهرة، وفاطمة إبراهيم العشماوي، 47 عاما، الجيزة، ووصفي محمد رمضان، 67 عاما، السويس، وحنان إبراهيم العشماوى، 26 عاما، القاهرة، وحازم أسامة عبد الحليم، 12 عاما، القاهرة.

وأسماء مخيمر عبد المقصود، 47 عاما، وعمر أسامة عبد الحليم، 21 عاما، القاهرة، وندا محمد فهيم، 22 عاما، القاهرة، وأمل صبري سيد، 21 عاما، الجيزة، ومحمود محمد أحمد، 19 عاما، وأسامة عبد الحليم سيد، 45 عاما، وأمنية محمد عبد الله، 17 عاما، مقيمين في القاهرة.

ووصول كل من ريهام عبد المقصود وهبة، 30 عاما، القاهرة، ومنى صفي محمد، 30 عاما، وملك محمد جمعة، 3 سنوات، وسعاد محمد هندي، 55 عاما، جثث هامدة، وكذلك وصول جثتين مجهولتين.