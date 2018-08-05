مدرب الاتحاد : الأخطاء الساذجة وراء الهزيمة الثقيلة

أكد محمد عمر المدير الفني للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى، ان فريقه لايستحق الهزيمة بهذه النتيجة الثقيلة التي خرجت بها المباراة، مشيراً إلي ان لاعبي فريقه وقعوا في أخطاء ساذجة كلفت الفريق خمسة اهداف في مرمي الهاني سليمان.

واضاف عمر أن لاعبوه أضاعوا عدد من الفرص لاسيما فرصة رمزى خالد التي اصطدمت بالقائم، وكرة اخرى ارتطمت بالعارضة كانت كفيلة بتقليل الفارق.

واوضح عمر أن هناك حالة من عدم الانسجام بين بعض اللاعبين الامر الذى كان له اثره في نتيجة الشوط الاول وخروج الفريق مهزوما بثلاثة اهداف، ولكن في الشوط اثاني تحسن الاداء وامتلكنا وسط الملعب واضعنا بعض الفرص لتحسين النتيجة.

وشدد عمر علي انه لم يفكر في مباراة الترجي كما يدعي البعض، وكان كل التركيز في مباراة الزمالك ولكن اليوم لم يكن يوم لاعبي الاتحاد.